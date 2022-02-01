설명:



볼린저 밴드 ®(BB) 기술적 지표는 엔벨로프스(Envelopes)와 비슷합니다. 유일한 차이점은 엔벨로프 밴드는 이동 평균에서 고정된 거리(%)로 떨어져서 표시되는 반면 볼린저 밴드는 이동 평균에서 일정한 수의 표준 편차로 떨어져서 표시된다는 것입니다. 표준 편차는 변동성의 척도이므로 볼린저 밴드는 시장 상황에 맞게 조정됩니다. 시장의 변동성이 커지면 밴드가 확대되고 변동성이 작으면 축소됩니다.

볼린저 밴드는 일반적으로 가격 차트에 표시되지만 지표 차트에 표시 될수도 있습니다. (Custom Indicators). 엔벨로프스의 경우와 마찬가지로 볼린저 밴드를 해석하는 법은 가격이 밴드의 상단과 하단 사이에 머무르는 경향이 있다는 것입니다. 볼린저 밴드 지표의 주목할 만한 특징은 가격 변동성으로 인한 밴드의 가변적인 폭 입니다. 상당한 가격 변동(즉, 높은 변동성) 기간에는 밴드가 넓어져 그 안에서 가격이 움직일 여지가 많이 생깁니다. 정지 기간 또는 변동성이 낮은 기간 동안 밴드 수축되며 가격을 한도 내에서 유지합니다.



볼린저 밴드의 특징은 다음과 같습니다:



가격의 급격한 변화는 변동성 감소로 인해 밴드가 축소된 후에 발생하는 경향이 있습니다.

가격이 상단 밴드를 돌파하면 현재 추세가 계속될 것으로 예상됩니다.

밴드 외부에서 급격한 상승이나 하락 후에 밴드 내부에서 급격한 상승이나 하락이 뒤따르는 경우 추세의 역전이 발생할 수 있습니다.

밴드 라인 중 하나에서 시작된 가격 움직임은 일반적으로 반대쪽 라인에 도달합니다. 가격의 움직임을 예측하는 데 유용합니다.



계산:



볼린저 밴드는 세개의 라인으로 구성됩니다. 중간 라인(ML)은 일반적으로 이동 평균입니다.



ML = SUM [CLOSE, N]/N



상단 라인은(TL) 중간 라인의 일정값의 표준편차(D)와 같습니다.



TL = ML + (D*StdDev)



하단 라인은(BL) 같은 중간 라인이 표준 편차만큼 옮겨진 것입니다.



BL = ML — (D*StdDev)



설명:



N — 계산에 사용된 기간;

SMA — SMA - 단순 이동 평균;

StdDev - 표준 편차.

StdDev = SQRT(SUM[(CLOSE — SMA(CLOSE, N))^2, N]/N)



중간 선으로는 20-기간의 단순 이동 평균을 사용하는 것이 좋습니다. 그리고 표준 편차만큼 떨어진 상단과 하단 선을 그립니다. 10 기간 미만의 이동 평균은 거의 효과가 없습니다.

