CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Gaps - Experte für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
638
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
Gaps.mq4 (3.17 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: SFK Corp

Advisor Gaps.

------------------------------
Parameter für den Test:
Symbol: EURUSD.
Period: M15.
Model: Alle Ticks.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7695

GoldWarrior02b MT4 GoldWarrior02b MT4

Advisor GoldWarrior02b MT4. Verwendet die Indikatoren: DayImpuls, ZigZag und iCCI.

FxDownloader 2006 FxDownloader 2006

Advisor FxDownloader 2006.

Fractured Fractals Fractured Fractals

Advisor Fractured Fractals. Verwendet den iFractals Indikator.

Indikator über Quasi-Volume bars Indikator über Quasi-Volume bars

Bars mit fast gleichen Volumen werden gebildet