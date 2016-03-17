CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Graal-003 - Experte für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
611
Rating:
(1)
Veröffentlicht:
Urheber: Registr

Advise Graal-003. Verwendet den iFractals Indikator.
----------------------------------------------
Parameter für den Test:
Symbol: EURUSD.
Period: Daily.
Modell: Für die Öffnungskurse.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7692

