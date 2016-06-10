Wirklicher Autor:

dm34@mail.ru

Dieser Indikator basiert auf dem CCI (Commodity Channel Index) und der Analyse der Trendrichtung seiner multiplen Signallinien. Der Algorithmus der Berechnung der Signallinien ist wie folgt. Wir verwenden die Eingabeparameter des Indikators als Quelldaten:

StartLength - Minimaler Startwert der ersten Signallinie;

Step - Schrittweite des Wechsels;

StepsTotal - Anzahl der Wechsel.

Jeder Periodenwert der Signallinie errechnet sich aus:

SignalPeriod(Number) = StartLength + Number * Step

wobei die Werte von "Number" von 0 bis "StepsTotal" variieren. Die erhaltenen Werte der Perioden werden zum Variablen-Array addiert und bei jeden Tick des Indikators verwendet, um einen Array geglätteter Werte der Werte des RSI Indicator zu erhalten. Die Richtungen der aktuellen Trends jeder Glättung wird bestimmt, ebenso wie die Zahl positiver und negativer Trends im ganzen Array der geglätteten Werte des CCI. Die endgültige Anzahl der positiven und negativen Trends ist geglättet und als Indikator-Linien verwendet, die farbige Wolken formen, deren Darstellung mit Hilfe der Klasse DRAW_FILLING erstellt werden.

Die Trendrichtung dieses Indikator bestimmt die Farbe, die Kraft des Trends die Dicke der Wolke. Sie können die überkauften (UpLevel) und überverkauft (DnLevel) Level, bestimmt durch Prozentwerte der maximalen Amplitude, verwenden.

Der Indikator zeigt darüber hinaus die Geschwindigkeit der Trendstärke in Form farbiger Punkte an. Wenn die Trendstärke steigt, entspricht die Farbe der Punkte der Farbe der Wolke, ansonsten ist es die entgegengesetzte Farbe.

Dieser Indikator ermöglicht eine Auswahl aus 10 Varianten zur Glättung:

SMA - einfacher gleitender Durchschnitt; EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt; SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt; LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt; JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt; JurX - ultralineare Glättung; ParMA - parabolische Glättung; T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung; VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande; AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, dass der Parameter Phase für die verschiedenen Formen der Glättung völlig unterschiedliche Bedeutungen hat. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Des Indikators Eingabe-Parameter: