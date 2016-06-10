X2MA_BBx3_Cloud

Bollinger Bänder ® im Stil von DRAW_FILLING und dargestellt als farbiger Hintergrund, das die Erkennbarkeit verbessert.

Eingabe Parameter:

input Smooth_Method MA_Method1= MODE_SMA ; input int Length1= 100 ; input int Phase1= 15 ; input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; input int Length2= 20 ; input int Phase2= 100 ; input int BandsPeriod= 100 ; input double BandsDeviation = 2.0 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ;

Des Indikators mittlere Linie entsteht aus einem universellen gleitenden Durchschnitt zweifacher Glättung und eine Möglichkeit für jede Glättung aus einem Dutzend Optionen eine zu wählen:

SMA - einfacher gleitender Durchschnitt; EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt; SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt; LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt; JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt; JurX - ultralineare Glättung; ParMA - parabolische Glättung; T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung; VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande; AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, die Parameter Phase1 und Phase2 haben für die verschiedenen Glättungsalgorithmen ganz unterschiedliche Bedeutung. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.