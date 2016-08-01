CodeBaseKategorien
Expert Advisors

e-TurboFx - Experte für den MetaTrader 4

extern string _tmp1_ = " --- Handelsparameter ---";
extern int N = 3; - Anzahl von Stäben zum Prüfen
extern double Lots = 0.1; - Losvolumen
extern int StopLoss = 70; - StopLoss-Wert in Punkten
extern int TakeProfit = 120; - TakeProfit-Wert in Punkten
extern int Slippage = 3; - maximal zulässiger Slippage-Wert
extern int Magic = 50607; - die eindeutige Kennung der Ordern vom Expert Advisor

 

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7263

