In seinem Buch “Mastering Elliot Wave” beschreibt Glenn Neely ein neues Vorgehen zur Analyse der Elliott-Wellen. Dieses Verfahren ist als Neely-Methode bekannt, und es ist der objektivste Ansatz zur Analyse von Marktwellen.

Das Grundelement dieser Theorie ist die so genannte "Monowelle", welche eine einfache Preisbewegung bis zum Zeitpunkt des Richtungswechsels darstellt. Monowellen können durch die grafische Darstellung von Maximal- und Minimalpreisen für den gewählten Zeitraum in der Reihenfolge deren Entstehung zum Anfang und im Zentrum des Zeitraums identifiziert sein.

Es gibt viele Ebenen für diese Konzeption, und sie alle können unterschiedlich genannt werden: Monowelle, Polywelle, Multiwelle und Makrowelle.

Der Indikator zeichnet die unterschiedlichen Ebenen der Monowelle für verschiedene Zeiträume. Der Anfang und das Ende jeder Monowelle wird mit einem Punkt oder einem kleinen Kreis bezeichnet. Die vier Ebenen werden in vier unterschiedlichen Farben gebaut:

- Monatlich (standardmäßig blau-violett).

- Wöchentlich (standardmäßig grün).

- Täglich (standardmäßig blau).

- H6 (standardmäßig gelb).

Alle Farben kann man in den Einstellungen des Indikatoren verändern.

Ich hoffe, dass dieser Indikator ein nützliches Tool sein wird.

Viel Erfolg!