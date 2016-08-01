und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Waddah Attar Strong Level - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1064
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
Der Indikator zeichnet eine Month-, Week-, Day-, H4- Ebene oder Bereich mit oder ohne Back-Test (richtig oder falsch in den Einstellungen).
Sie können die Ebenen nach Ihrem Wunsch in der Grafik zeigen oder ausblenden.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7221
Der Indikator basiert auf dem von Jamie Saettele entwickelten System "70 oder 30 übersteigen". Eintritt in den Markt ist auf der Basis von RSI- und ATR-Signal-Kombinationen kalkuliert.Textdrehung
Ein einfaches Beispiel der Arbeit mit Objekten: Anlegen eines Objektes, Veränderung dessen Eigenschaften, Neuzeichnen der Charts.
Der Indikator trennt die Buy- und Sell-Volumina voneinander. Sie haben noch nie so einen Indikatoren gesehen.Waddah Attar ADXxBollinger Indicator
Ein sehr starker und benutzerfreundlicher Indikator.