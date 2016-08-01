Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
FXA0 - RSI Crossing 50 plus ATR ver1.2.mq4 - Indikator für den MetaTrader 4
Das ist mein erster Indikator :)
Hier sind dessen Anwendungshinweise. Platzieren Sie einfach den Indikator auf Ihrem Chart, vorzugsweise mit H1- oder H4-Timeframes. Wenn Sie im täglichen oder in viel kürzeren Zeiträumen handeln,
sollen Sie dann die RSI- und ATR-Level entsprechend einstellen.
Die blauen Pfeile des Indikatoren werden ein Signal zum Eröffnen einer langen Position sein, und die roten Pfeile - ein Signal zum Eröffnen einer kurzen Position.
Also, was sehen wir nun?
1) Der blaue Pfeil ist für lange Positionen (Steigerung) und der rote Pfeil fur kurze Positionen (Absenkung).
2) Zwei waagerechte Linien für die laufenden Positionen (die eine für den Eintritt und die andere für den Stopp)
3) Wenn Sie eine Order platziert haben und der zweite fortlaufende blaue oder rote Pfeil auf den Markteintritt hinweist, dann fügen Sie zu dieser Position hinzu, sobald
dieser zweite Pfeil erscheint.
4) Schließen Sie ein Los beim Erscheinen des grünen Checkbox und dann schließen Sie das nächste Los beim Erscheinen des gegenfarbigen Pfeils.
Sobald Sie einen Ihrem Eintritt gegenüberliegenden blauen oder roten Pfeil sehen, schließen Sie alle Ordern in dieser Richtung und fangen Sie an, die Gegenordern zu eröffnen.
Hier konnen Sie den Artikel von Jamie Saettele im vollen Wortlaut finden.
http://www.traders.com/Documentation/FEEDbk_docs/Archive/082006/ForexFocus/FOREXfocus.html
Viel Spaß!
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7189
