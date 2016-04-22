CodeBaseKategorien
In der klassischen Literatur wird der relative-Stärke-Index beschrieben als "dem Preis folgender Oszillator zwischen 0 und 100, der die Stimmung für eine Trendänderung im Marktes anzeigt bei zu hohen (fast 100%) oder zu geringen (nahe 0%) Werten des RSI».

Dynamic Zone RSI, mit großer Glättung.

Dynamic Zone RSI

Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7166

