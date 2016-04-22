Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Digits_Comment - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 818
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Finware.ru Ltd
Das allgemeine Konzept der Verwendung ist weithin bekannt - zuerst mit einigen Indikatoren (RSTL und SATL) den langfristige Trend bestimmen, dann wird eine Position eröffnet, wenn die "short-term" Indikatoren in dessen Richtung drehen. Im Prinzip ist es möglich, damit zu arbeiten, wenn sie jemandem gefallen - warum nicht..
Das allgemeine Konzept der Verwendung ist weithin bekannt - zuerst mit einigen Indikatoren (RSTL und SATL) den langfristige Trend bestimmen, dann wird eine Position eröffnet, wenn die "short-term" Indikatoren in dessen Richtung drehen. Im Prinzip ist es möglich, damit zu arbeiten, wenn sie jemandem gefallen - warum nicht..
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7171
Keltner Channels
Wenn Sie gerne Kanäle zeichnen, empfehle ich, zeichnen Sie sie selbst. Dies gilt insbesondere für den Steigungskanäle. Wenn Sie jedoch die Kanäle lediglich als Filter verwenden oder einfach nur, um auf diesen Ebenen gewarnt zu werden, dann kann die Anzeige hilfreich sein.NB_SHI_Channel
Wirklich nützlicher Kanal-Indikator.
DJ Lines
Die DJ-Lines gehören zu der Pivot-Gruppe. Alle ähnlichen Indikatoren arbeiten nach dem Prinzip - «Basierend auf den Werten des letzten Tages (Tage) ist es möglich einen Punkt zu berechnen, der auf eine Trendwende deutet, würde er gekreuzt».Pattern Alert v1.1
Eine erweiterte Mustererkennung. Darüber hinaus erzeugt er ein Signal.