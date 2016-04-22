CodeBaseKategorien
Digits_Comment - Indikator für den MetaTrader 4

German English Русский 中文 日本語 Português
Ansichten:
818
Rating:
(4)
Veröffentlicht:
Autor: Finware.ru Ltd

Das allgemeine Konzept der Verwendung ist weithin bekannt - zuerst mit einigen Indikatoren (RSTL und SATL) den langfristige Trend bestimmen, dann wird eine Position eröffnet, wenn die "short-term" Indikatoren in dessen Richtung drehen. Im Prinzip ist es möglich, damit zu arbeiten, wenn sie jemandem gefallen - warum nicht..



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7171

