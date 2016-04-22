Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
DJ Lines - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: hawt und PUMBA
Die DJ-Lines gehören zu der Pivot-Gruppe. Alle ähnlichen Indikatoren arbeiten nach dem Prinzip - «Basierend auf den Werten des letzten Tages (Tage) ist es möglich einen Punkt zu berechnen, der auf eine Trendwende deutet, würde er gekreuzt».
Dieser Indikator versucht die DowJones-Levels zu emulieren.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7173
