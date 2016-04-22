CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

DJ Lines - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 日本語 Português
Ansichten:
1019
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
DJ_Lines.mq4 (4.77 KB) ansehen
ZIP herunterladen, Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: hawt und PUMBA

Die DJ-Lines gehören zu der Pivot-Gruppe. Alle ähnlichen Indikatoren arbeiten nach dem Prinzip - «Basierend auf den Werten des letzten Tages (Tage) ist es möglich einen Punkt zu berechnen, der auf eine Trendwende deutet, würde er gekreuzt».

Dieser Indikator versucht die DowJones-Levels zu emulieren.



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7173

Digits_Comment Digits_Comment

Eine der neuen Tendenzen im Handel sind digitale Indikatoren.

Keltner Channels Keltner Channels

Wenn Sie gerne Kanäle zeichnen, empfehle ich, zeichnen Sie sie selbst. Dies gilt insbesondere für den Steigungskanäle. Wenn Sie jedoch die Kanäle lediglich als Filter verwenden oder einfach nur, um auf diesen Ebenen gewarnt zu werden, dann kann die Anzeige hilfreich sein.

Pattern Alert v1.1 Pattern Alert v1.1

Eine erweiterte Mustererkennung. Darüber hinaus erzeugt er ein Signal.

Pattern Pattern

Zeigt den Typ der Kerze oder kleiner Muster in Übereinstimmung mit der allgemeinen Einstellung.