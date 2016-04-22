und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
NB_SHI_Channel - Indikator für den MetaTrader 4
- 1184
Wirklich nützlicher Kanal-Indikator. Es funktioniert genauso gut wie ein Mensch. Zugleich ist er nicht anfällig für psychische Probleme.
Es kann auch denjenigen helfen, die manuell keine Kanäle zeichnen können (oder in der Lage, aber faul).
NB_SHI_Channel
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7167
