CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Waddah Attar Weekly CAMERILLA - Indikator für den MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar | German English Русский 中文 日本語 Português
Ansichten:
822
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator zeichnet die täglichen Camarilla-Level (H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4) mit dem Back-Test auf.




Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7101

Waddah Attar Daily CAMARILLA Waddah Attar Daily CAMARILLA

Der Indikator zeichnet die täglichen Camarilla-Level (H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4) mit dem Back-Test auf.

Stoller Average Range Channels Stoller Average Range Channels

Dieser Code ist eine einfache Variation zum Thema Bollinger Bands für MetaTrader4. Wenn wir die Standardabweichung mit dem ATR ersetzen, erhalten wir dann StarcBands.

Waddah Attar RSI Level Waddah Attar RSI Level

Sie haben noch nie so einen Indikatoren gesehen. Dieser Indikator zeichnet die täglichen RSI-Level auf Ihrer Chart wie Camarilla und Pivot. Diese Ebenen sind sehr stark und indikativ. Probieren Sie diesen Indikatoren sofort!

FX5_MACD_Divergence FX5_MACD_Divergence

Eine neue Variation des ursprünglichen Abweichungsindikatoren. Sie zeigt die Abweichung zwischen dem Preis und dem MACD-Indikatoren und gibt Kauf-/Verkaufssignale abhängig von der Art dieser Abweichung.