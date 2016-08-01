und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Waddah Attar Weekly CAMERILLA - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 822
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator zeichnet die täglichen Camarilla-Level (H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4) mit dem Back-Test auf.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7101
Der Indikator zeichnet die täglichen Camarilla-Level (H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4) mit dem Back-Test auf.Stoller Average Range Channels
Dieser Code ist eine einfache Variation zum Thema Bollinger Bands für MetaTrader4. Wenn wir die Standardabweichung mit dem ATR ersetzen, erhalten wir dann StarcBands.
Sie haben noch nie so einen Indikatoren gesehen. Dieser Indikator zeichnet die täglichen RSI-Level auf Ihrer Chart wie Camarilla und Pivot. Diese Ebenen sind sehr stark und indikativ. Probieren Sie diesen Indikatoren sofort!FX5_MACD_Divergence
Eine neue Variation des ursprünglichen Abweichungsindikatoren. Sie zeigt die Abweichung zwischen dem Preis und dem MACD-Indikatoren und gibt Kauf-/Verkaufssignale abhängig von der Art dieser Abweichung.