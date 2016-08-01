Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Waddah Attar Pivot Fibo Dayly Indicator - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1169
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator zeichnet die Pivot-Linie, sieben R-Ebenen (Widerstand) und sieben S-Ebenen (Unterstützung) mit dem Back-Test auf. Der Indikator besteht wiederum aus zwei anderen Indikatoren: Waddah_Attar_Pivot_Fibo_First.mq4 und Waddah_Attar_Pivot_Fibo_Second.mq4
Ich kann nicht 15 Linien mit einem Indikator zeichnen, deshalb habe ich zu diesem Zweck die zwei Indikatoren integriert. Setzen Sie die beiden Indikatoren in der Grafik, um alle Ebenen aufzuzeichnen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7095
FX5_FiboSpiralScript
Dieses Skript zeichnet die goldene Fibonacci-Spirale in der Grafik.FX5_FiboSpiral
This indicator will plot Fibonacci golden spiral on the chart.
Waddah Attar Weekly Pivot Fibo Indicator
Dieser Indikator zeichnet die wöchentliche Pivot-Linie und je sieben Widerstands- (R1,R2,R3 ... ) und Unterstützungsebenen ( S1,S2,S3 ...).Stoller Average Range Channels
Dieser Code ist eine einfache Variation zum Thema Bollinger Bands für MetaTrader4. Wenn wir die Standardabweichung mit dem ATR ersetzen, erhalten wir dann StarcBands.