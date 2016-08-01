CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Waddah Attar Daily CAMARILLA - Indikator für den MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar | German English Русский 中文 日本語 Português
Ansichten:
860
Rating:
(11)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator zeichnet die täglichen Camarilla-Level (H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4) mit dem Back-Test auf.



Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7100

Stoller Average Range Channels Stoller Average Range Channels

Dieser Code ist eine einfache Variation zum Thema Bollinger Bands für MetaTrader4. Wenn wir die Standardabweichung mit dem ATR ersetzen, erhalten wir dann StarcBands.

Waddah Attar Weekly Pivot Fibo Indicator Waddah Attar Weekly Pivot Fibo Indicator

Dieser Indikator zeichnet die wöchentliche Pivot-Linie und je sieben Widerstands- (R1,R2,R3 ... ) und Unterstützungsebenen ( S1,S2,S3 ...).

Waddah Attar Weekly CAMERILLA Waddah Attar Weekly CAMERILLA

Der Indikator zeichnet die wöchentlichen Camarilla-Level (H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4) mit dem Back-Test auf.

Waddah Attar RSI Level Waddah Attar RSI Level

Sie haben noch nie so einen Indikatoren gesehen. Dieser Indikator zeichnet die täglichen RSI-Level auf Ihrer Chart wie Camarilla und Pivot. Diese Ebenen sind sehr stark und indikativ. Probieren Sie diesen Indikatoren sofort!