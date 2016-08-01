Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
FX5_FiboSpiralScript - Skript für den MetaTrader 4
Die Fibonacci-Spirale ist eines der besten Instrumente, welches man auf der Basis wunderbarer Fibonacci-Reihen und -Zahlen erhalten kann. Nach Meinung vieler Händler ist es ein starkes Instrument zum Prognostizieren des Verhaltens von Menschen an den Finanzmärkten. Bilden der Fibonacci-Spirale kann man auch in der Natur beobachten: Gute Beispiele dazu sind Muscheln, Blütenblätter, Früchte, Anordnung von Halmen und Blättern und sogar Galaxien.
Die Fibonacce-Spirale ist eine besondere Spirale, welche vom Zentrum auf der Basis des Fibonacci-Verhältnisses 1,618 (auch "Goldener Schnitt" genannt) wächst. Jedes Mal, wo die Spirale eine volle Umdrehung macht, vergrößert sie sich nach dem goldenen Schnitt.
Dieses Skript zeichnet die goldene Fibonacci-Spirale in der Grafik. Es ist sehr einfach und flexibel bei der Benutzung.
Nach seiner Initialisierung wird es ein Quadrat und eine Spirale zeichnen. Wenn das Quadrat falsch skaliert ist, dann können Sie seine Größe verändern, und die Spirale wird auch sofort neu gezeichnet sein. Skalieren Sie das Quadrat bis Sie die benötigte Form der Spirale erhalten.<br20/>
Ich hoffe, Sie mögen dieses Skript.
