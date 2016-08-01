Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Symbol Index MA - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 904
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator zeigt den Symbol-Index und zwei MAs (gleitende Durchschnitte).
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7056
Set Fibo Price
Der Indikator setzt Preise auf die Fibonacci-Linien.Bull und Bear Power (BBB)
Der Indikator zeigt die Bull and Bear Power auf eine einfache Weise in einem Fenster.
TrendMeLeaveMe
Bevor Sie diesen Experten starten, zeichnen Sie einfach einen steigenden oder sinkenden Trend. Stellen Sie die Eigenschaften ein, starten Sie den Experten und dann haben Sie es frei.Waddah_Attar_HTML
Das Skript erstellt HTML-Berichte in Ihrem laufenden Diagramm. Diese enthalten nützliche Informationen. Versuchen Sie es selber!