CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Set Fibo Price - Indikator für den MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar | German English Русский 中文 日本語 Português
Ansichten:
1056
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator setzt Preise auf die Fibonacci-Linien. Zeichnen Sie Ihre Fibo-Linie auf dem Diagramm, dann starten Sie den Indikator darauf, und Sie sehen die Preise auf den Fibo-Ebenen.

Der Indikator Set_Fibo_Price_Any nimmt die Werte automatisch aus den Fibo-Ebenen und wertet diese in das Text-Format um.








Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7054

Bull und Bear Power (BBB) Bull und Bear Power (BBB)

Der Indikator zeigt die Bull and Bear Power auf eine einfache Weise in einem Fenster.

Advanced ADX Advanced ADX

Dieser Indikator zeigt den ADX auf eine einfachere Weise. Kaufen Sie, wenn die Stäbe grün sind, und verkaufen Sie, wenn diese rot sind.

Symbol Index MA Symbol Index MA

Der Indikator zeigt den Symbol-Index und zwei MAs (gleitende Durchschnitte).

TrendMeLeaveMe TrendMeLeaveMe

Bevor Sie diesen Experten starten, zeichnen Sie einfach einen steigenden oder sinkenden Trend. Stellen Sie die Eigenschaften ein, starten Sie den Experten und dann haben Sie es frei.