Die Abweichung (also Divergenz) ist ein mächtiges Instrument zur Anzeige der Preisumkehrpunkte von Unterstützungs- und Widerstandslinien. Normalerweise soll es uns frühere Signale geben als diejenigen, die von den auf dem gleitenden Durchschnitt basierenden Indikatoren erhalten werden. Es kann erfolgreich in vielen technischen Indikatoren verwendet werden und bringt gewöhnlich gute Ergebnisse hervor.





Gerade dieser Indikator zeichnet Divergenzlinien zwischen dem Preis und dem OsMA-Indikator. Er sendet Kauf- oder Verkaufssignale abhängig von der Abweichungsart, welche im Diagramm markiert wird. Der Indikator kann auch Divergenzlinien für die gesamte innerhalb eines bestimmten Diagramms liegenden Preishistorie zeichnen.







Die "Bullen"-Divergenz wird mit grünen Linien in den beiden Fenstern - also im Hauptdiagramm und auch im OsMA-Indikator-Diagramm - gezeichnet sein.







Die "Bären"-Divergenz wird mit der roten Linie in den beiden Diagrammen gezeigt.

Hoffentlich wird dieser Indikator Ihnen als ein komfortables Tool dienen.





Veränderungen in der Version 1.5:

Der Fehler in der Aktualisierung der Divergenzlinien im "Live"-Price-Feed wurde behoben;

Ein Alarm-Ton wurde zum Indikator hinzugefügt, welches in den Programm-Einstellungen ein- und ausgeschaltet werden kann.

Eine klassische Divergenz wird mit durchgezogenen Linien aufgezeichnet, und die versteckte Divergenz - mit der gestrichelten Linie.

Veränderungen in der Version 2.0:

Der Code wurde komplett neu aufgebaut, um den Indikator schneller zu machen.

Jetzt zeichnet der Indikator keine seiner Signale um.

Der Identifizierungsalgorithmus für Signale wurde verbessert.

Version 2.1:

