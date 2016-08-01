CodeBaseKategorien
Skripte

Waddah_Attar_HTML - Skript für den MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar | German English Русский 中文 日本語 Português
Veröffentlicht:
Die Ausgabedaten des Skriptes werden im Ordner \expert\files gespeichert.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7071

Bevor Sie diesen Experten starten, zeichnen Sie einfach einen steigenden oder sinkenden Trend. Stellen Sie die Eigenschaften ein, starten Sie den Experten und dann haben Sie es frei.

Der Indikator zeigt den Symbol-Index und zwei MAs (gleitende Durchschnitte).

Der Indikator stellt die Abweichungen zwischen dem Preis und dem Indikator OsMA fest. Er erzeugt ein Kauf- oder Verkaufssignal der Abweichungsart entsprechend.

Der Indikator Waddah Attar Trend ist sehr einfach, sehr benutzerfreundlich und sehr sensibel zu Kauf- und Verkaufssignalen.