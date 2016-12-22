请观看如何免费下载自动交易
CHashArrayStringString - MetaTrader 5程序库
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
包含文件内含类的集合, 展示使用字符串为键组织行哈希数组的方法之一。
用法例样:
#include <HashArray.mqh> void OnStart() { CHashArrayStringString Hash; Hash.Put("k1", "v1"); Hash.Put("k2", "v2"); Hash["k3"] = "v3"; Hash["k2"] = "vv2"; string t1 = Hash["k1"].value; string t2 = Hash["k2"].value; string t3 = Hash["k3"].value; Alert("k1=",t1); Alert("k2=",t2); Alert("k3=",t3); }
结果:
性能测试:
#include <HashArray.mqh> void OnStart() { CHashArrayStringString Hash(); uint StartTime=GetTickCount(); for(int n=0; n<10000; n++) { Hash["key"+IntegerToString(n)] = "trash"; } uint timeTotal = GetTickCount() - StartTime; Alert("添加一万个元素用时 ", IntegerToString(timeTotal), " ms"); }
添加一万个元素用时 31 ms
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7047
