代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
程序库

CHashArrayStringString - MetaTrader 5程序库

Mikhail Vdovin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1279
等级:
(48)
已发布:
\MQL5\Scripts\
test_chasharraystringstring.mq5 (1.16 KB) 预览
test_chasharrayperformance.mq5 (1.09 KB) 预览
\MQL5\Include\
hasharray.mqh (5.08 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

包含文件内含类的集合, 展示使用字符串为键组织行哈希数组的方法之一。

用法例样:

#include <HashArray.mqh>

void OnStart()
  {
   CHashArrayStringString Hash;
   Hash.Put("k1", "v1");
   Hash.Put("k2", "v2");

   Hash["k3"] = "v3";
   Hash["k2"] = "vv2";

   string t1 = Hash["k1"].value;
   string t2 = Hash["k2"].value;
   string t3 = Hash["k3"].value;

   Alert("k1=",t1);
   Alert("k2=",t2);
   Alert("k3=",t3);
  }


结果:


性能测试:

包含文件内含类的集合, 展示使用字符串为键组织行哈希数组的方法之一。

#include <HashArray.mqh>
void OnStart()
{
   CHashArrayStringString Hash();
   uint StartTime=GetTickCount();
   for(int n=0; n<10000; n++)
   {
      Hash["key"+IntegerToString(n)] = "trash";
   }
   uint timeTotal = GetTickCount() - StartTime;
   Alert("添加一万个元素用时 ", IntegerToString(timeTotal), " ms");
   
}

添加一万个元素用时 31 ms

添加一万个元素用时 31 ms

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7047

DailyLines 用垂线开始每个交易日, 并在其上标记每日名称。周期分隔符带有选择不同样式的选项。 DailyLines 用垂线开始每个交易日, 并在其上标记每日名称。周期分隔符带有选择不同样式的选项。

就像周期分隔符, 每个新交易日将在开始处获得垂线。有若干个如何显示的选项

布林带百分比 布林带百分比

这是 MetaTrader 5 的布林带 %b 指标。

SMTP 邮件代码库 SMTP 邮件代码库

发送邮件消息的代码库。

均线世界 均线世界

此智能交易可以运行于所有品种和时间帧, 使用两条线性均线的交叉作为信号, 且用一条指数均线作为尾随停止。