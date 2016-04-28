Wirklicher Autor:

Witold Wozniak

Beschreibung:

Sine Wave Indikator wurde 1996 durch den amerikanische Analysten John Ehlers entwickelt, er nannte ihn einen "Trend Oszillator". Er basiert auf der Idee der Periodizität wirtschaftlicher Prozesse: der Indikator erkennt die Verletzung dieser Periodizität.



Der Indikator ist genau entgegengesetzt den adaptiven gleitenden Durchschnitten während eines Trend: im Falle von einer deutlichen Trends, laufen beiden Indikator-Linien (Leit-Sinus und Sinus-Welle) parallel zueinander und zeigen die Trendrichtung durch Ihre Position zueinander; im Falle einer Seitwärtsbewegung reagiert die Sinus-Welle schnell auf die Markt-Bewegungen. Das ist einer der wenigen Indikatoren, die verwendet werden können, sowohl im Trend wie in einer Seitwärtsbewegung, und er zeigt genaue Ergebnisse in jedem Fall.



Die einfachste Weg mit diesem Indikator zu handeln, ist das Kreuzen der beiden Linie als Kauf- und Verkaufsignale zu verwenden. Daher, Positionen werden geschlossen, wenn beide Linien in Gegenrichtung kreuzen.

Zwei Versionen dieses Indikators sind verfügbar. Original Version - Sinewave.mq5. Der Sinewave2.mq5 Indikator bietet eine kleine Filterung von chaotischen Oszillationen der Leit-Sinus Linie.



Die kompilierte Datei des CyclePeriod muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.