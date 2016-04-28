CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ZigZag NK Channel - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1637
Rating:
(25)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Indikator erstellt den Kanal aus drei Extrema des ZigZag.

Der Indikator hat zwei Versionen: der ZigZag Indikator auf einem Chart (ZigZag_NK_Channel2) und ohne (ZigZag_NK_Channel).

ZigZag NK Channel

Eingabe Parameter:

//+----------------------------------------------+ 
//| Indikator Eingabe Parameter                  |
//+----------------------------------------------+ 
input int ExtDepth=12;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep =3;
//+----------------------------------------------+ 
//| Kanalerstellung Eingabe Parameter            |
//+----------------------------------------------+ 
input int FirstExtrNumb=1;                           // Index der ersten Spitze (0,1,2,3...)
input color Upper_color=DeepSkyBlue;                 // Farbe der oberen Kanalgrenze
input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID;       // Stil der oberen Kanalgrenze
input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3;                    // Stärke der oberen Kanalgrenze
input color Middle_color=Teal;                       // Farbe der mittleren Kanallinie
input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Stil der mittleren Kanallinie
input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1;                   // Stärke der mittleren Kanallinie
input color Lower_color=Magenta;                     // Farbe der unteren Kanalgrenze
input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID;       // Stil der unteren Kanalgrenze
input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3;                    // Stärke der unteren Kanalgrenze

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/579

Geglättetes Adaptives Momentum Geglättetes Adaptives Momentum

Adaptives Momentum von John Ehlers Buch "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".

Sine Wave Sine Wave

Der Indikator ist genau entgegengesetzt den adaptiven gleitenden Durchschnitten während eines Trend: im Falle von einer deutlichen Trends, laufen beiden Indikator-Linien (Leit-Sinus und Sinus-Welle) parallel zueinander und zeigen die Trendrichtung durch Ihre Position zueinander; im Falle einer Seitwärtsbewegung reagiert die Sinus-Welle schnell auf die Markt-Bewegungen.

JFatlAcceleration_HTF JFatlAcceleration_HTF

Dieser Indikator zeigt die Richtung der Beschleunigung des JFatlAcceleration-Preises eines höheren Zeitrahmens auf einem kleineren.

JFatlSpeed HTF JFatlSpeed HTF

Dieser Indikator zeigt die Richtung der Beschleunigung des JFatlSpeed-Preises eines höheren Zeitrahmens auf einem kleineren.