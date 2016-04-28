und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ZigZag NK Channel - Indikator für den MetaTrader 5
Dieser Indikator erstellt den Kanal aus drei Extrema des ZigZag.
Der Indikator hat zwei Versionen: der ZigZag Indikator auf einem Chart (ZigZag_NK_Channel2) und ohne (ZigZag_NK_Channel).
Eingabe Parameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabe Parameter | //+----------------------------------------------+ input int ExtDepth=12; input int ExtDeviation=5; input int ExtBackstep =3; //+----------------------------------------------+ //| Kanalerstellung Eingabe Parameter | //+----------------------------------------------+ input int FirstExtrNumb=1; // Index der ersten Spitze (0,1,2,3...) input color Upper_color=DeepSkyBlue; // Farbe der oberen Kanalgrenze input ENUM_LINE_STYLE Upper_style=STYLE_SOLID; // Stil der oberen Kanalgrenze input ENUM_WIDTH Upper_width=w_3; // Stärke der oberen Kanalgrenze input color Middle_color=Teal; // Farbe der mittleren Kanallinie input ENUM_LINE_STYLE Middle_style=STYLE_DASHDOTDOT; // Stil der mittleren Kanallinie input ENUM_WIDTH Middle_width=w_1; // Stärke der mittleren Kanallinie input color Lower_color=Magenta; // Farbe der unteren Kanalgrenze input ENUM_LINE_STYLE Lower_style=STYLE_SOLID; // Stil der unteren Kanalgrenze input ENUM_WIDTH Lower_width=w_3; // Stärke der unteren Kanalgrenze
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/579
