Autor real:

Witold Wozniak

Descripción:

Indicador Sine Wave fue desarrollado en 1996 por el analista estadounidense John Ehlers, quien lo llamó "oscilador de tendencia". Se basa en la idea de la periodicidad de los procesos económicos: el indicador detecta las violaciones de esta periodicidad.



El indicador actúa de una manera totalmente opuesta en comparación con las medias móviles adaptativas en un mercado de tendencia: en caso de una tendencia definida, ambas líneas indicador (Lead Sine and Sine Wave) se mueven en paralelo entre sí y muestran la dirección de la tendencia por su ubicación en relación con otro; en el caso de un llano, el indicador Sine Wave reacciona rápidamente sobre los movimientos de oscilación del mercado. Es uno de los pocos indicadores que pueden utilizarse tanto en un mercado de tendencia y un llano y demuestra resultados precisos en cualquiera de los casos.



La forma más sencilla para automatizar operaciones utilizando el indicador Sine Wave consiste en crear un sistema automatizado de traiding que pueda generar señales de compra y venta en caso de que las dos líneas se crucen. Por lo tanto, las posiciones se cerrarán cuando estas líneas se crucen con los diferentes períodos en la dirección opuesta.

Están disponibles dos versiones de este indicador. Versión de código original - Sinewave.mq5. El indicador Sinewave2.MQ5 proporciona una pequeña filtración de oscilaciones caóticas del Lead Sine.



Colocar el archivo compilado del indicador CyclePeriod en terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.