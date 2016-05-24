私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
正弦波 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1245
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Witold Wozniak
説明：
正弦波インディケータは米国アナリストのジョンエラーズによって1996年に開発され「トレンドオシレータ」と呼ばれました。
それは経済的なプロセスの周期性の考えに基づいており、インディケータがこの周期性への違反を検出します。
このインディケータはトレンド市場では適応移動平均をと完全に逆の方法で動作します。トレンドが明確な場合には、両方のインディケータ線（リード正弦と正弦波）が互いに平行に移動し、互いの相対位置によるトレンド方向を示し、もみ合い相場では、正弦波インディケータは迅速に市場のスイングの動きに反応します。
正弦波インディケータを使用して取引を自動化する最も簡単な方法は、2線が交差した場合に売買シグナルを生成することができる自動取引システムを作成することです。したがって、これらの線が反対方向に異なる期間で交差するときポジションが決済されます。
このインディケータでは2つのバージョンが用意されています。オリジナルコードバージョン - Sinewave.mq5Sinewave2.mq5 インディケータはリード正弦ラインの混沌とした振動の小さな濾過を提供します。
CyclePeriodインディケータのコンパイルされたファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/577
SuperTrendインディケータValue Charts
Value Chartsは、トレンド除去価格の両極値を使用して買われ過ぎと売られ過ぎの状態を示すトレンド除去価格インディケータです。
ジョンエラーズ著作の本「Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading（株式や先物のためのサイバネティック分析：最先端のDSP技術があなたの取引を改善）」にある適応型モメンタム。ZigZag NKチャネル
インディケータはジグザグの極値を使用してチャネルを描画します。