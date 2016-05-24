実際の著者：

Witold Wozniak

説明：

正弦波インディケータは米国アナリストのジョンエラーズによって1996年に開発され「トレンドオシレータ」と呼ばれました。 それは経済的なプロセスの周期性の考えに基づいており、インディケータがこの周期性への違反を検出します。



このインディケータはトレンド市場では適応移動平均をと完全に逆の方法で動作します。トレンドが明確な場合には、両方のインディケータ線（リード正弦と正弦波）が互いに平行に移動し、互いの相対位置によるトレンド方向を示し、もみ合い相場では、正弦波インディケータは迅速に市場のスイングの動きに反応します。



正弦波インディケータを使用して取引を自動化する最も簡単な方法は、2線が交差した場合に売買シグナルを生成することができる自動取引システムを作成することです。したがって、これらの線が反対方向に異なる期間で交差するときポジションが決済されます。

このインディケータでは2つのバージョンが用意されています。オリジナルコードバージョン - Sinewave.mq5Sinewave2.mq5 インディケータはリード正弦ラインの混沌とした振動の小さな濾過を提供します。



CyclePeriodインディケータのコンパイルされたファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。