Value Charts - Indikator für den MetaTrader 5

Value Charts ist eine trendbereinigter Preis-Indikator von David Stendhal, er zeigt überkaufte und überverkaufte Zonen mit trendbereinigten Preisextrema.

Eine nette Beschreibung finden Sie in dem Buch "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile" von Mark Helweg und David Stendahl, dieses Buch ist sehr gut.

Value Charts Indikator

XMA JJRSX System XMA JJRSX System

Der Indikator basiert auf dem Vergleich der Signale vom JJRSX Oszillator und dem XMA gleitenden Durchschnitt auf unterschiedlichen Zeitrahmen - dem aktuellen (Chart-Zeitrahmen) und höheren.

X2MA NRTR X2MA NRTR

Ein Hybrid des universal gleitenden Durchschnitts und NRTR Indikator. Dieser Indikator korrigiert die Werte des gleitenden Durchschnitts mittels des NRTR-Algorithmus (Nick Rypock Trailing Reverse).

SuperTrend SuperTrend

SuperTrend Indikator.

Sine Wave Sine Wave

Der Indikator ist genau entgegengesetzt den adaptiven gleitenden Durchschnitten während eines Trend: im Falle von einer deutlichen Trends, laufen beiden Indikator-Linien (Leit-Sinus und Sinus-Welle) parallel zueinander und zeigen die Trendrichtung durch Ihre Position zueinander; im Falle einer Seitwärtsbewegung reagiert die Sinus-Welle schnell auf die Markt-Bewegungen.