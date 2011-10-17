CodeBaseРазделы
Sine Wave - индикатор для MetaTrader 5

Witold Wozniak
Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
6422
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Witold Wozniak

Индикатор Sine Wave разработал американский аналитик Джон Эйлерс в 1996 г. и назвал его "трендовым осциллятором". В основу заложена концепция цикличности экономических процессов: индикатор реагирует на ее нарушения.

Действия индикатора в трендовом рынке повторяют адаптивные скользящие средние с точностью до наоборот: при четком направленном движении обе линии индикатора, Lead Sine и Sine Wave движутся параллельно друг другу и своим положением относительно друг друга показывают направление тренда; при боковом же тренде индикатор Sine Wave быстро реагирует на колебания рынка. Это один из немногих индикаторов, которые можно применять как при трендовом рынке, так и при боковом тренде, и он будет выдавать одинаково точные сигналы.

Простейший способ автоматизации торговли с помощью индикатора Sine Wave - построить механическую торговую систему, выдающую сигналы о покупке и продаже на пересечении двух линий. Соответственно, позиции будут закрываться по пересечению тех же линий с другими периодами в обратную сторону.

Реализовано два варианта этого индикатора. Оригинальный вариант кода - Sinewave.mq5. В индикаторе Sinewave2.mq5 сделана небольшая фильтрация хаотичных всплесков на линии Lead Sine.

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора CyclePeriod.

Рис.1 Индикаторы SineWave и SineWave2

