Sine Wave - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 6422
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Witold Wozniak
Индикатор Sine Wave разработал американский аналитик Джон Эйлерс в 1996 г. и назвал его "трендовым осциллятором". В основу заложена концепция цикличности экономических процессов: индикатор реагирует на ее нарушения.
Действия индикатора в трендовом рынке повторяют адаптивные скользящие средние с точностью до наоборот: при четком направленном движении обе линии индикатора, Lead Sine и Sine Wave движутся параллельно друг другу и своим положением относительно друг друга показывают направление тренда; при боковом же тренде индикатор Sine Wave быстро реагирует на колебания рынка. Это один из немногих индикаторов, которые можно применять как при трендовом рынке, так и при боковом тренде, и он будет выдавать одинаково точные сигналы.
Простейший способ автоматизации торговли с помощью индикатора Sine Wave - построить механическую торговую систему, выдающую сигналы о покупке и продаже на пересечении двух линий. Соответственно, позиции будут закрываться по пересечению тех же линий с другими периодами в обратную сторону.
Реализовано два варианта этого индикатора. Оригинальный вариант кода - Sinewave.mq5. В индикаторе Sinewave2.mq5 сделана небольшая фильтрация хаотичных всплесков на линии Lead Sine.
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора CyclePeriod.
