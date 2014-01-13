请观看如何免费下载自动交易
正弦波 - MetaTrader 5脚本
Nikolay Kositsin
3046
实际作者:
Witold Wozniak
描述：
正弦波指标于 1996 由美国分析师 John Ehlers 开发, 他称其为 "趋势振荡器"。它是基于经济周期的思路：指标检测这个周期性的违背。
当市场处于趋势时，本指标根据比对自适应均线，绘制反向曲线: 当趋势确定时, 两条指标线 (领先正弦和正弦波) 并行移动，并通过它们的相对位置显示趋势方向; 当横盘时，正弦波指标快速反应市场的摇摆走势。它是少数能够在市场趋势和横盘状态时都可精确显示结果的指标之一。
最简单的利用正弦波指标进行自动交易的方法是创建自动交易系统，在两线交叉时生成买、卖信号。所以, 不同周期的反向交叉线出现时, 平仓。
此指标有两个可用版本。源代码版本 - Sinewave.mq5. Sinewave2.mq5 指标提供对领先正弦线混沌振荡器的小型过滤。
放置 CyclePeriod 指标编译文件至 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/577
CrossIndex
本指标允许在附加窗口中显示其它货币对的图表。自适应 CG 振荡器
自适应 CG 振荡器，是一款可以适应金融资产不断变化的市场周期的 CG 振荡器。
平滑自适应动量
自适应动量出自 John Ehlers 的著作 "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading - 股票和期货的控制论分析; 提高您的交易的尖端 DSP 技术"。ZigZag NK 通道
本指标利用 ZigZag 极端点绘制通道。