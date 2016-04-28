und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
SuperTrend - Indikator für den MetaTrader 5
- 13612
SuperTrend Indikator für MetaTrader 5.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com
Möglich ist die Verwendung von DRAW_FILLING wenn Sie "Show_Filling" auf <true> setzen.
Show_Filling=false:
Show_Filling=true (DRAW_FILLING):
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/576
