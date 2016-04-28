SuperTrend Indikator für MetaTrader 5.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com

Möglich ist die Verwendung von DRAW_FILLING wenn Sie "Show_Filling" auf <true> setzen.

Show_Filling=false:



Show_Filling=true (DRAW_FILLING):



