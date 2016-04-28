CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

SuperTrend - Indikator für den MetaTrader 5

FxGeek | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
13612
Rating:
(107)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

SuperTrend Indikator für MetaTrader 5.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com

Möglich ist die Verwendung von DRAW_FILLING wenn Sie "Show_Filling" auf <true> setzen.

Show_Filling=false:
SuperTrend Indikator

Show_Filling=true (DRAW_FILLING):

SuperTrend Indikator mit dem DRAW_FILLING Effekt

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/576

Value Charts Value Charts

Value Charts ist eine trendbereinigter Preis-Indikator, er zeigt überkaufte und überverkaufte Zonen mit trendbereinigten Preisextrema.

XMA JJRSX System XMA JJRSX System

Der Indikator basiert auf dem Vergleich der Signale vom JJRSX Oszillator und dem XMA gleitenden Durchschnitt auf unterschiedlichen Zeitrahmen - dem aktuellen (Chart-Zeitrahmen) und höheren.

Sine Wave Sine Wave

Der Indikator ist genau entgegengesetzt den adaptiven gleitenden Durchschnitten während eines Trend: im Falle von einer deutlichen Trends, laufen beiden Indikator-Linien (Leit-Sinus und Sinus-Welle) parallel zueinander und zeigen die Trendrichtung durch Ihre Position zueinander; im Falle einer Seitwärtsbewegung reagiert die Sinus-Welle schnell auf die Markt-Bewegungen.

Geglättetes Adaptives Momentum Geglättetes Adaptives Momentum

Adaptives Momentum von John Ehlers Buch "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".