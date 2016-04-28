und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Geglättetes Adaptives Momentum - Indikator für den MetaTrader 5
Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
Ansichten:
- 1190
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:
Witold Wozniak
Adaptives Momentum von John Ehlers Buch "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".
Die kompilierte Datei des CyclePeriod muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.
Der Indikator ist genau entgegengesetzt den adaptiven gleitenden Durchschnitten während eines Trend: im Falle von einer deutlichen Trends, laufen beiden Indikator-Linien (Leit-Sinus und Sinus-Welle) parallel zueinander und zeigen die Trendrichtung durch Ihre Position zueinander; im Falle einer Seitwärtsbewegung reagiert die Sinus-Welle schnell auf die Markt-Bewegungen.SuperTrend
SuperTrend Indikator.
Der Indikator zeichnet den Kanal mit den ZigZag Extrema.JFatlAcceleration_HTF
Dieser Indikator zeigt die Richtung der Beschleunigung des JFatlAcceleration-Preises eines höheren Zeitrahmens auf einem kleineren.