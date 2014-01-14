CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Sine Wave - indicador para MetaTrader 5

Witold Wozniak | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
3029
Avaliação:
(28)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Indicators\
CyclePeriod.mq5 (18.96 KB) visualização
Sinewave.mq5 (22.34 KB) visualização
Sinewave2.mq5 (22.75 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Witold Wozniak

O Indicador Sine Wave foi desenvolvido em 1996 pelo analista americano John Ehlers,que o chamou de "Oscilador de Tendência". É baseado na idéia da periodicidade dos processos econômicos: o indicador detecta estas violações da periodicidade. 

O indicador age de forma totalmente oposta em comparação com as médias móveis adaptativas durante uma tendência de mercado: no caso de uma tendência definida, ambas as linhas do indicador (Lead Sine e Sine Wave) movem-se paralelas e mostram a direção da tendência em relação um ao outro, em caso de lateralidade, o indicador Sine Wave reage rapidamente sobre os movimentos oscilantes do mercado. Esse é um dos poucos indicadores que podem ser usados tanto durante um mercado de tendência como de lateralidade e mostra resultados precisos em ambos os casos.

A maneira mais simples para automatizar a negociação utilizando o indicador Sine Wave é criando um sistema de negociação automatizado que gera sinais de compra e venda através do cruzamento das duas linhas. Portanto as posições serão fechadas quando essas linhas se cruzam com diferentes períodos na direção oposta.

Estão disponíveis duas versões deste indicador: Versão do código original - Sinewave.mq5. O indicador Sinewave2.mq5 fornece uma pequena filtração de oscilações caóticas da linha Lead Sine.

Coloque o arquivo compilado do indicador CyclePeriod no caminho: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.

Indicadores SineWave e SineWave2

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/577

Três Pólos de Filtro Butterwoth Três Pólos de Filtro Butterwoth

Três pólos de Filtro Butterwoth são usados para suavizar este cálculo de algoritmo de média móvel.

Magnified Market Price Magnified Market Price

O indicador mostra o preço atual no canto do gráfico a escolha do usuário.

TwoPoleButterworthFilter TwoPoleButterworthFilter

Dois pólos de Filtro Butterwoth são usados para suavizar este cálculo de algoritmo de média móvel.

Canal ZigZag NK Canal ZigZag NK

O indicador desenha um canal usando os pontos extremos do Zig Zag.