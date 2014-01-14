Autor real:

Witold Wozniak

O Indicador Sine Wave foi desenvolvido em 1996 pelo analista americano John Ehlers,que o chamou de "Oscilador de Tendência". É baseado na idéia da periodicidade dos processos econômicos: o indicador detecta estas violações da periodicidade.



O indicador age de forma totalmente oposta em comparação com as médias móveis adaptativas durante uma tendência de mercado: no caso de uma tendência definida, ambas as linhas do indicador (Lead Sine e Sine Wave) movem-se paralelas e mostram a direção da tendência em relação um ao outro, em caso de lateralidade, o indicador Sine Wave reage rapidamente sobre os movimentos oscilantes do mercado. Esse é um dos poucos indicadores que podem ser usados tanto durante um mercado de tendência como de lateralidade e mostra resultados precisos em ambos os casos.

A maneira mais simples para automatizar a negociação utilizando o indicador Sine Wave é criando um sistema de negociação automatizado que gera sinais de compra e venda através do cruzamento das duas linhas. Portanto as posições serão fechadas quando essas linhas se cruzam com diferentes períodos na direção oposta.

Estão disponíveis duas versões deste indicador: Versão do código original - Sinewave.mq5. O indicador Sinewave2.mq5 fornece uma pequena filtração de oscilações caóticas da linha Lead Sine.

Coloque o arquivo compilado do indicador CyclePeriod no caminho: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\.