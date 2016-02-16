Der Zigzag Indikator besteht aus einer Reihe von Segmenten die die signifikanten Hochs und Tiefs des Kurscharts verbinden.



Ein Paramater bestimmt den Prozentwert, den der Kurs mindestens zurücklegen muss um eine neue "Zig" oder "Zag" Linie auszubilden. Der Indikator eliminiert die Kursänderungen des analysierten Charts die unter diesem Wert liegen. Daher reflektiert der Zigzag nur signifikante Änderungen.

In den häufigsten Fällen benutzen wird den Zigzag um die Analyse des Kursverlaufs zu vereinfachen da er nur die markanten Bewegungen und Wendepunkte darstellt. Man kann auch Elliot Wellen und diverse Muster auf dem Chart mit Hilfe von Zigzag sichtbar machen.



Es ist wichtig zu verstehen dass das letzte Segment des Indikators in Abhängigkeit der Kursdatenänderungen variieren kann. Dies ist einer der Indikatoren wo eine Kursänderung die Modifikation eines vorherigen Werts des Indikators nach sich ziehen kann. Die Fähigkeit seine Werte durch nachfolgende Kursänderungen zu korrigieren macht Zigzag zu einem perfekten Werkzeug um historische Kurse zu analysieren. Aus diesem Grund sollte nicht versucht werden ein Handelssystem basierend auf Zigzag zu implementieren. Er ist für die Analyse historischer Kurse besser geeignet als zur Prognose.