ジグザグは、特定の天井と底の価格を線で結んだものです。

新しい"ジグ"、"ザグ"を成形するために、最小の価格変化パラメーターは、価格が動く比率を決定します。このインジケーターは、特定の値よりも少ない変化は考慮に入れません。したがって、ジグザグは重要な変化局面のみを反映します。

多くの場合、ジグザグが重要な変化や転換のみを反映するように、ジグザグの比率を設定します。ジグザグを使えば、エリオット波動や様々な波形を発見することができます。

ZigZag Indicator

最新のインジケーターのサインは変わる可能性があるということを認識しておくことが重要です。株価の変化がインジケーターの直近の値を変化させてしまうタイプのインジケーターです。ジグザグの価格変化によって値を修正する機能は、過去の価格変化を分析する上で、完璧なツールと言えます。したがって、ジグザグに基づいてトレードロジックを構築するべきではありません。予想をたてるよりも、過去のデータを分析するのに適しています。

Volumes Volumes

ボリュームは、取引量の変化に応じて、異なる色で取引量を表示します。

Price Channel Price Channel

プライスチャネルは、特定の期間の高値と安値から上限にバンドを形成します。

ZigZagColor ZigZagColor

これは、価格の方向によって色を変えて描写する、ジグザグの修正バージョンです。

ColorBars ColorBars

ColorBars は、ボリュームの変化に応じて、足に異なる色で色をつけます。ボリュームが増加すれば緑色に、減少すれば赤色になります。