Der Indikator Williams’ Percent Range (%R) ist ein dynamischer technischer Indikator der bestimmt ob ein Markt überkauft/überverkauft ist. Williams’ %R ist dem Stochastic Oszillator sehr ähnlich. Der einzige Unterschied ist dass bei %R die Skala umgedreht ist und der Stochastic Oszillator mit interner Glättung arbeitet.

Um die invertierte Skala anzuzeigen setzt man ein Minuszeichen vor die Werte des Williams Percent Range (zum Beispiel -30%). Bei der Durchführung der Analyse kann das Minus ignoriert werden.

Indikatorwerte zwischen 80 und 100% zeigen einen überverkauften Markt an. Indikatorwerte zwischen 0 und 20% zeigen einen überkauften Markt an.

Wie mit allen Überkauft/Überverkauft-Indikatoren ist es am besten zu warten bis der Wertpapierkurs seine Richtung ändert bevor man einen Trade plaziert. Zeigt ein Überkauft/Überverkauft-Indikator zum Beispiel einen überkauften Zustand an ist es weise zu warten bis der Wertpapierkurs nach unten wendet bevor das Papier verkauft wird.



Ein interessantes Phänomen von Williams Percent Range Indikator ist seine unheimliche Fähigkeit eine Kursumkehr des darunterliegenden Wertpapiers zu antizipieren. Der Indikator bildet nahezu immer ein Hoch und wendet nach unten einige Tage bevor der Wertpapierkurs ein Hoch erreicht und umdreht. Genauso bildet Williams Percent Range üblicherweise einige Tage vor dem Wertpapierkurs ein Tief und dreht nach oben.

Abbildung:



Williams’ Percent Range Indikator

Berechnung:



Folgend die Formel zur Berechnung des %R Indikators, die sehr ähnlich zu der des Stochastic Oszillators ist:

%R = (HIGH(i-n)-CLOSE)/(HIGH(i-n)-LOW(i-n))*100



wobei:

