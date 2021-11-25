당사 팬 페이지에 가입하십시오
지그재그(ZigZag) - MetaTrader 5용 지표
지그재그 지표는 가격에서 주요한 상단과 하단을 연결하는 일련의 섹션입니다.
최소 가격 변경 매개변수는 새로운 "지그" 또는 "재그" 라인을 형성하기 위해 이동할 가격의 백분율을 결정합니다. 이 지표는 우리가 분석한 지점에서 주어진 값보다 작은 변경 사항을 무시합니다. 그러므로 지그재그는 주요한 변화만을 표시합니다.
대부분의 경우에 지그재그를 사용하여 가장 중요한 변경 사항만 보여주기 때문에 변화 지점의 인식을 용이하게 합니다. 지그재그를 통해 Elliot Waves와 여러가지 사항들을 연결 지점에 나타낼 수도 있습니다.
지표의 마지막 섹션은 분석하는 데이터의 변화에 따라 달라질 수 있음을 이해하는 것이 중요합니다. 이것은 유가 증권 가격의 변화가 이전 값의 변화를 유발할 수 있는 지표 중 하나입니다. 가격의 변동에 따라 값을 수정하는 이러한 기능은 지그재그를 이미 발생한 가격 변동을 분석하기 위한 완벽한 도구로 만듭니다. 그러므로 지그재그에 기반한 거래 시스템을 만들면 안됩니다. 지그재그는 예측보다는 이전의 데이터에 대한 분석을 위해 사용하는 것이 좋습니다.
The Average Directional Movement Index Indicator (ADX)는 가격의 추세가 있는 것인지 확인하는데 도움이 됩니다.누적/분배
누적/분배(Accumulation/Distribution) 지표는 가격과 볼륨의 변화에 따라 결정됩니다.
지그재그 인디케이터를 수정한 버전으로 가격의 움직임 방향에 따라 다른 색으로 선을 그립니다.컬러바(ColorBars)
컬러바(ColorBars) 지표는 볼륨 변화에 따라 다른 색상으로 바를 그립니다. 만약 볼륨이 증가하면 녹색이고 그렇지 않으면 붉은색입니다.