Indikatoren

CHO_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
842
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
cho.mq5 (13.92 KB) ansehen
cho_htf.mq5 (19.92 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (261.4 KB) ansehen
Der CHO Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte CHO.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der CHO_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2440

