Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
CHO_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 842
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der CHO Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte CHO.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abbildung 1. Der CHO_HTF Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2440
Chaikin Oscillator
Chaikin Oszillator mit der Option die Art der Mittelung zu wählen.Exp_JBrainTrend1Stop
Der Exp_JBrainTrend1Stop EA basiert auf den Signalen des NRTR Indikator JBrainTrend1Stop.
TrendMagic
Dies ist eine optimiert Version des TrendMagic Indikator.TrendMagic_HTF
Der TrendMagic Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.