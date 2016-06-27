CodeBaseKategorien
Williams_Accumulation_Distribution_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Williams_Accumulation_Distribution Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte Williams_Accumulation_Distribution.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb.1. Williams_Accumulation_Distribution_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2417

Williams_Accumulation_Distribution Williams_Accumulation_Distribution

Larry Williams' Accumulation/Distribution Indikator ist eine akkumulierte Summe von "akkumulativen" und "distributiven" Preisbewegungen.

i-AMMA_HTF i-AMMA_HTF

Der i-AMMA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

XPVT_HTF XPVT_HTF

Der XPVT Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

Exp_XPVT Exp_XPVT

Der Exp_XPVT basiert auf den Signalen, die vom XPVT Oszillator generiert werden.