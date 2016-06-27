Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Williams_Accumulation_Distribution_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Williams_Accumulation_Distribution Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Indikator Chart Periode (TimeFrame)
Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte Williams_Accumulation_Distribution.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abb.1. Williams_Accumulation_Distribution_HTF Indikator
Williams_Accumulation_Distribution
Larry Williams' Accumulation/Distribution Indikator ist eine akkumulierte Summe von "akkumulativen" und "distributiven" Preisbewegungen.i-AMMA_HTF
Der i-AMMA Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.