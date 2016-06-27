CodeBaseKategorien
Indikatoren

CronexAC_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
cronexac.mq5 (13.91 KB) ansehen
cronexac_signal.mq5 (26.81 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
Der CronexAC_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des CronexAC Indikators mit einem fixen TimeFrame.

Die Quelle der Signale ist die gemeinsame Anordnung der Haupt- und Signallinien des Indikators. Der Indikator zeigt die Farbe der Wolke laut dem CronexAC-Indikator. Farbe Sterne auf der Linie erscheinen, wenn sich ein Balken des korrespondierenden TimeFrames ändert.

Der Indikator benötigt die CronexAC.mq5 Indikator Datei. Kopieren Sie sie in den Ordner terminal_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der CronexAC_Signal Indikator

