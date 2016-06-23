und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BWImp-T01 - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
HomeSoft-Tartan Corp.
Ein nicht normalisierter Trend-Oszillator.
Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 27.09.2007.
Abbildung 1. Der Indikator BxWImp-T01
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2198
