Indikatoren

BWImp-T01 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
680
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
bjwimp-t01.mq5 (7.99 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Wirklicher Autor:

HomeSoft-Tartan Corp.

Ein nicht normalisierter Trend-Oszillator.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 27.09.2007.

Abbildung 1. Indikator BxWImp-T01

Abbildung 1. Der Indikator BxWImp-T01

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/2198

