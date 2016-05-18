Real Autor:

Asystem2000

Bill Williams' Accelerator mit der Möglichkeit zum Feintuning und einer zusätzlichen Signallinie in Form einer farbigen Wolke.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abbildung 1. Der Accelerator_Signal Indikator