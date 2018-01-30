und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Dtm - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 729
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der echte Autor: Finware.ru Ltd.
Ein Oszillator im DRAW_FILLING Stil unter Verwendung digitaler Filter.
Abb.1. Der Dtm Indikator.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19399
Der Expert Advisor verfolgt Positionen aller Symbole nach allen Magic Numbers. Wenn eine Position bereits "Waiting for seconds" offen ist und ihr Profit "Take Profit" Punkte erreicht hat, schließt der Expert Advisor die Position. Wenn der Profit nicht "Take Profit" Punkte erreicht hat, verschiebt der Expert Advisor den Take Profit Level.Clock
Eine Bibliothek für die Erstellung einer Analoguhr als grafische Ressource in MetaTrader 4/5.
Ein Expert Advisor für zwei WährungspaarenOsMaSter v0
Ein Expert Advisor auf Basis von Signalen des iOsMA Indikators (Moving Average of Oscillator, OsMA).