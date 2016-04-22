CodeBaseKategorien
Indikatoren

ClockAnalog - Indikator für den MetaTrader 4

Andrey Aseykin
ClockAnalog.zip (9564.94 KB)
CGBitmapLabel.mqh (14.05 KB) ansehen
CGButton.mqh (12.71 KB) ansehen
CGLabel.mqh (13.91 KB) ansehen
CGraphBase.mqh (47.59 KB) ansehen
CGTrendLine.mqh (10.41 KB) ansehen
StockClockEnums.mqh (2.24 KB) ansehen
CStockClock.mqh (77.72 KB) ansehen
clockanalog.mq4 (5.04 KB) ansehen
Im Hintergrund angezeigte 24-Stunden GMT(UTC) Markt Analoguhr. Die Uhr zeigt die "Greenwich Mean Time" und den Status von allen wichtigsten Börsen nach ihrem Zeitplan.

Die Uhr zeigt den Status der folgenden Börsen:

Tokio, Singapur, Shanghai, Dubai, Moskau, Johannesburg, London, Zürich, Frankfurt, Riyadh, New York, Toronto, Chicago, Wellington, Sydney.

Der Übergang vom Sommerzeit zu Winterzeit wird wie folgt durchgeführt:

  • Am zweiten Sonntag im März: New York, Toronto, Chicago. Übergang zur Sommerzeit.
  • Letzter Sonntag im März: London, Zürich, Frankfurt. Übergang zur Sommerzeit.
  • Erster Sonntag im April: Wellington, Sydney. Übergang zur Standardzeit.
  • Letzter Sonntag im September: Wellington. Übergang zur Sommerzeit.
  • Erster Sonntag im Oktober: Sydney. Übergang zur Sommerzeit.
  • Letzten Sonntag im Oktober: London, Zürich, Frankfurt. Übergang zur Standardzeit.
  • Ersten Sonntag im November: New York, Toronto, Chicago. Übergang zur Standardzeit.

Öffnungszeiten der Börse in GMT (Informationen von stocktime.ru):

  • Tokyo. Öffnen – 0:00, Schließen — 06:00.
  • Singapur. Öffnen — 1:00, Schließen — 9:00.
  • Shanghai. Öffnen — 1:30, Schließen — 7:00.
  • Dubai. Öffnen — 6:00, Schließen — 10:00.
  • Moskau. Öffnen — 6:00, Schließen — 14:45.
  • Johannesburg. Öffnen — 7:00, Schließen — 15:00.
  • Riyadh. Öffnen — 8:00, Schließen — 12:30.
  • London, Zürich, Frankfurt. Winterzeit: Öffnen — 08:00, Schließen — 16:30. Sommerzeit: Öffnen — 7:00, Schließen — 15:30.
  • New York, Toronto, Chicago. Winterzeit: Öffnen — 14:30, Schließen — 21:00. Sommerzeit: Öffnen — 13:30, Schließen — 20:00.
  • Wellington. Winterzeit: Öffnen — 22:00, Schließen — 04:45. Sommerzeit: Öffnen — 21:00, Schließen — 03:45.
  • Sydney. Wintwerzeit: Öffnen — 00:00, Schließen — 06:00. Sommerzeit: Öffnen — 23:00, Schließen — 05:00.

Die Uhr hat zwei Farbschematas für weißen und schwarzen Diagrammhintergrund. Sie können die Farbe und den Stil des Sekundenzeigers in den Einstellungen ändern.

Button-Aktionen:

Verschieben:

Nach vorne holen:

Ausblenden (verschieben-Funktion funktioniert nicht im ausgeblendeten Zustand):

Der Demo-Modus erlaubt Ihnen die Anzeige der Öffnungs- und Schließungsstunden für ein beliebiges Datum:

Speicherort der Dateien:

  • ClockAnalog.zip Archiv enthält Bilder im BMP-Format. Entpacken Sie es in den /Images Ordner. Im /Images Verzeichnis liegt der ClockAnalog Ordner, er enthält folgende Unterverzeichnisse: /104 (32 Dateien), /110 (36 Dateien), /111 (34 Dateien), /203 (36 Dateien), /403 (36 Dateien), /409 (32 Dateien); /Images/ClockAnalog enthält 5 BMP Dateien.
  • MQH Dateien kommen nach /Include/ClockAnalog.
  • Sie können ClockAnalog.mq4 in jeden Indikatorordner platzieren, zum Beispiel, /Indicators/My.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13288

