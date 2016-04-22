Im Hintergrund angezeigte 24-Stunden GMT(UTC) Markt Analoguhr. Die Uhr zeigt die "Greenwich Mean Time" und den Status von allen wichtigsten Börsen nach ihrem Zeitplan.

Die Uhr zeigt den Status der folgenden Börsen:

Tokio, Singapur, Shanghai, Dubai, Moskau, Johannesburg, London, Zürich, Frankfurt, Riyadh, New York, Toronto, Chicago, Wellington, Sydney.

Der Übergang vom Sommerzeit zu Winterzeit wird wie folgt durchgeführt:

Am zweiten Sonntag im März: New York, Toronto, Chicago. Übergang zur Sommerzeit.

Letzter Sonntag im März: London, Zürich, Frankfurt. Übergang zur Sommerzeit.

Erster Sonntag im April: Wellington, Sydney. Übergang zur Standardzeit.

Letzter Sonntag im September: Wellington. Übergang zur Sommerzeit.

Erster Sonntag im Oktober: Sydney. Übergang zur Sommerzeit.

Letzten Sonntag im Oktober: London, Zürich, Frankfurt. Übergang zur Standardzeit.

Ersten Sonntag im November: New York, Toronto, Chicago. Übergang zur Standardzeit.

Öffnungszeiten der Börse in GMT (Informationen von stocktime.ru):

Tokyo. Öffnen – 0:00, Schließen — 06:00.

Singapur. Öffnen — 1:00, Schließen — 9:00.

Shanghai. Öffnen — 1:30, Schließen — 7:00.

Dubai. Öffnen — 6:00, Schließen — 10:00.

Moskau. Öffnen — 6:00, Schließen — 14:45.

Johannesburg. Öffnen — 7:00, Schließen — 15:00.

Riyadh. Öffnen — 8:00, Schließen — 12:30.

London, Zürich, Frankfurt. Winterzeit: Öffnen — 08:00, Schließen — 16:30. Sommerzeit: Öffnen — 7:00, Schließen — 15:30.

New York, Toronto, Chicago. Winterzeit: Öffnen — 14:30, Schließen — 21:00. Sommerzeit: Öffnen — 13:30, Schließen — 20:00.

Wellington. Winterzeit: Öffnen — 22:00, Schließen — 04:45. Sommerzeit: Öffnen — 21:00, Schließen — 03:45.

Sydney. Wintwerzeit: Öffnen — 00:00, Schließen — 06:00. Sommerzeit: Öffnen — 23:00, Schließen — 05:00.

Die Uhr hat zwei Farbschematas für weißen und schwarzen Diagrammhintergrund. Sie können die Farbe und den Stil des Sekundenzeigers in den Einstellungen ändern.

Button-Aktionen:

Verschieben:

Nach vorne holen:

Ausblenden (verschieben-Funktion funktioniert nicht im ausgeblendeten Zustand):

Der Demo-Modus erlaubt Ihnen die Anzeige der Öffnungs- und Schließungsstunden für ein beliebiges Datum:

Speicherort der Dateien: