ClockAnalog - Indikator für den MetaTrader 4
1188
- 1188
- Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Im Hintergrund angezeigte 24-Stunden GMT(UTC) Markt Analoguhr. Die Uhr zeigt die "Greenwich Mean Time" und den Status von allen wichtigsten Börsen nach ihrem Zeitplan.
Die Uhr zeigt den Status der folgenden Börsen:
Tokio, Singapur, Shanghai, Dubai, Moskau, Johannesburg, London, Zürich, Frankfurt, Riyadh, New York, Toronto, Chicago, Wellington, Sydney.
Der Übergang vom Sommerzeit zu Winterzeit wird wie folgt durchgeführt:
- Am zweiten Sonntag im März: New York, Toronto, Chicago. Übergang zur Sommerzeit.
- Letzter Sonntag im März: London, Zürich, Frankfurt. Übergang zur Sommerzeit.
- Erster Sonntag im April: Wellington, Sydney. Übergang zur Standardzeit.
- Letzter Sonntag im September: Wellington. Übergang zur Sommerzeit.
- Erster Sonntag im Oktober: Sydney. Übergang zur Sommerzeit.
- Letzten Sonntag im Oktober: London, Zürich, Frankfurt. Übergang zur Standardzeit.
- Ersten Sonntag im November: New York, Toronto, Chicago. Übergang zur Standardzeit.
Öffnungszeiten der Börse in GMT (Informationen von stocktime.ru):
- Tokyo. Öffnen – 0:00, Schließen — 06:00.
- Singapur. Öffnen — 1:00, Schließen — 9:00.
- Shanghai. Öffnen — 1:30, Schließen — 7:00.
- Dubai. Öffnen — 6:00, Schließen — 10:00.
- Moskau. Öffnen — 6:00, Schließen — 14:45.
- Johannesburg. Öffnen — 7:00, Schließen — 15:00.
- Riyadh. Öffnen — 8:00, Schließen — 12:30.
- London, Zürich, Frankfurt. Winterzeit: Öffnen — 08:00, Schließen — 16:30. Sommerzeit: Öffnen — 7:00, Schließen — 15:30.
- New York, Toronto, Chicago. Winterzeit: Öffnen — 14:30, Schließen — 21:00. Sommerzeit: Öffnen — 13:30, Schließen — 20:00.
- Wellington. Winterzeit: Öffnen — 22:00, Schließen — 04:45. Sommerzeit: Öffnen — 21:00, Schließen — 03:45.
- Sydney. Wintwerzeit: Öffnen — 00:00, Schließen — 06:00. Sommerzeit: Öffnen — 23:00, Schließen — 05:00.
Die Uhr hat zwei Farbschematas für weißen und schwarzen Diagrammhintergrund. Sie können die Farbe und den Stil des Sekundenzeigers in den Einstellungen ändern.
Button-Aktionen:
Verschieben:
Nach vorne holen:
Ausblenden (verschieben-Funktion funktioniert nicht im ausgeblendeten Zustand):
Der Demo-Modus erlaubt Ihnen die Anzeige der Öffnungs- und Schließungsstunden für ein beliebiges Datum:
Speicherort der Dateien:
- ClockAnalog.zip Archiv enthält Bilder im BMP-Format. Entpacken Sie es in den /Images Ordner. Im /Images Verzeichnis liegt der ClockAnalog Ordner, er enthält folgende Unterverzeichnisse: /104 (32 Dateien), /110 (36 Dateien), /111 (34 Dateien), /203 (36 Dateien), /403 (36 Dateien), /409 (32 Dateien); /Images/ClockAnalog enthält 5 BMP Dateien.
- MQH Dateien kommen nach /Include/ClockAnalog.
- Sie können ClockAnalog.mq4 in jeden Indikatorordner platzieren, zum Beispiel, /Indicators/My.
