Psychological - Indikator für den MetaTrader 5
Ursprünglicher Autor: Bruce Hellstrom (brucehvn)
Ein klassischer Oszillator importiert von der Plattform FXAccuCharts. Er verwendet denselben Algorithmus wie der der Originalplattform.
Abb. 1. Der Indikator Psychological
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18921
