Indikatoren

Psychological - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1028
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Ursprünglicher Autor: Bruce Hellstrom (brucehvn)

Ein klassischer Oszillator importiert von der Plattform FXAccuCharts. Er verwendet denselben Algorithmus wie der der Originalplattform.

Abb. 1. Der Indikator Psychological

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18921

