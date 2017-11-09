und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Ein Handelssystem auf Basis der Signale des Indikators ForceTrend. Das Signal entsteht, wenn die beim Schließen einer Bar sich die Farbe des Indikator ändert.
Der Expert Advisor verwendet den kompilierten Indikator ForceTrend.ex5. Sichern Sie ihn im Verzeichnis <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Beachten Sie, dass die Bibliotheksdatei TradeAlgorithms.mqh die Verwendung von Expert Advisors mit Brokern erlaubt, die einen Spread ungleich Null anbieten, sowie die Option, Stop Loss und Take Profit während der Positionseröffnung einzustellen, erlaubt. Sie können weitere Varianten der Bibliothek von Trade Algorithms herunterladen.
Für die unten gezeigten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisor verwendet. Für die Tests wurden keine Stop Loss und Take Profit verwendet.
Abb. 1. Handelsbeispiele auf dem Chart
Testergebnis für 2015 mit GBPUSD H4:
Abb. 2. Test-Ergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18817
