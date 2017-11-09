CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_ForceTrend - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
697
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (185.34 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
ForceTrend.mq5 (11.79 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
Exp_ForceTrend.mq5 (12.75 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Ein Handelssystem auf Basis der Signale des Indikators ForceTrend. Das Signal entsteht, wenn die beim Schließen einer Bar sich die Farbe des Indikator ändert.

Der Expert Advisor verwendet den kompilierten Indikator ForceTrend.ex5. Sichern Sie ihn im Verzeichnis <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Beachten Sie, dass die Bibliotheksdatei TradeAlgorithms.mqh die Verwendung von Expert Advisors mit Brokern erlaubt, die einen Spread ungleich Null anbieten, sowie die Option, Stop Loss und Take Profit während der Positionseröffnung einzustellen, erlaubt. Sie können weitere Varianten der Bibliothek von Trade Algorithms herunterladen.

Für die unten gezeigten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisor verwendet. Für die Tests wurden keine Stop Loss und Take Profit verwendet.

Abb. 1. Handelsbeispiele auf dem Chart

Abb. 1. Handelsbeispiele auf dem Chart

Testergebnis für 2015 mit GBPUSD H4:

Abb. 2. Test-Ergebnisse

Abb. 2. Test-Ergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18817

Mikahekin_HTF Mikahekin_HTF

Der Mikahekin Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

Four_MA_Strength Four_MA_Strength

Dieser Indikator zeigt Stärke und Richtung eines Trends von vier gleitenden Durchschnitte an.

ForceTrend_HTF ForceTrend_HTF

Der ForceTrend Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.

Mikahekin_System Mikahekin_System

Der Indikator implementiert ein Ausbruchssystem mit dem Kanal des Indikators Mikahekin.