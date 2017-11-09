und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Exp_Color_QEMA_Envelopes_Digit_System - Experte für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 812
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein Ausbruchs-Handelssystem, das auf den Signalen des Indikators Color_QEMA_Envelopes_Digit_System basiert. Ein Signal wird beim Schließen eines Balkens gebildet, wenn eine farbige Bar aufgetreten ist, während die vorherige Bar die entgegengesetzte oder gar keine Farbe hatte.
Der Expert Advisor verwendet den kompilierten Indikator Color_QEMA_Envelopes_Digit_System.ex5. Sichern Sie ihn im Verzeichnis <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Beachten Sie, dass die Bibliotheksdatei TradeAlgorithms.mqh die Verwendung von Expert Advisors mit Brokern erlaubt, die einen Spread ungleich Null anbieten, sowie die Option, Stop Loss und Take Profit während der Positionseröffnung einzustellen, erlaubt. Sie können weitere Varianten der Bibliothek von Trade Algorithms herunterladen.
Für die unten gezeigten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisor verwendet. Für die Tests wurden keine Stop Loss und Take Profit verwendet.
Abb. 1. Handelsbeispiele auf dem Chart
Test-Ergebnisse für 2015 mit EURUSD H8:
Abb. 2. Test-Ergebnisse
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18746
Kaufen eines Wertpapiers (Eröffnen einer Kauf-Positionen) zu einem niedrigeren Preis und verkaufen (Eröffnen einer Verkauf-Positionen) zu einem höheren Preis.BarTimerCLineRounded_HTF
Der Indikator BarTimer wurde mit Hilfe der Klassen von Bibliotheken implementiert, die im Artikel "Die benutzerdefinierten Indikatoren und die Informationsgrafik in CCanvas" detailliert beschrieben wurden, mit der Möglichkeit über einen Eingabeparameter einen anderen Zeitrahmen als den des Charts für die Darstellung festzulegen.
Ein Ausbruchs-Handelssystem, das auf den Signalen des Indikators Color_PEMA_Envelopes_Digit_System basiert.Exp_Omni_Trend
Ein Handelssystem auf Basis der Signale des Indikators Omni_Trend.