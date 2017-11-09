Ein Ausbruchs-Handelssystem, das auf den Signalen des Indikators Color_QEMA_Envelopes_Digit_System basiert. Ein Signal wird beim Schließen eines Balkens gebildet, wenn eine farbige Bar aufgetreten ist, während die vorherige Bar die entgegengesetzte oder gar keine Farbe hatte.

Der Expert Advisor verwendet den kompilierten Indikator Color_QEMA_Envelopes_Digit_System.ex5. Sichern Sie ihn im Verzeichnis <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Beachten Sie, dass die Bibliotheksdatei TradeAlgorithms.mqh die Verwendung von Expert Advisors mit Brokern erlaubt, die einen Spread ungleich Null anbieten, sowie die Option, Stop Loss und Take Profit während der Positionseröffnung einzustellen, erlaubt. Sie können weitere Varianten der Bibliothek von Trade Algorithms herunterladen.

Für die unten gezeigten Tests wurden die Standardparameter des Expert Advisor verwendet. Für die Tests wurden keine Stop Loss und Take Profit verwendet.

Abb. 1. Handelsbeispiele auf dem Chart

Test-Ergebnisse für 2015 mit EURUSD H8:

Abb. 2. Test-Ergebnisse