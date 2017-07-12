und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Color_PEMA_Envelopes_Digit_System - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 964
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator, der das Breakout-System unter der Verwendung des Kanals Color_PEMA_Envelopes_Digit umsetzt.
Wenn der Preis des grauen Kanals verlässt, wird die Kerze in der Farbe gefärbt, die der Trendsrichtung entspricht. Aquamarin - das Wachstum der Finanz-Aktiv, gelb - ihr Abstieg. Die helle Farben entsprechen der Übereinstimmung der Kerzenrichtung und Trendsrichtung, und die dunkel Farben entsprechen der Situation, wenn die Kerzenrichtung entgegen der Trendsrichtung ist.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer veröffentlicht wurde.
in Abb.1. Color_PEMA_Envelopes_Digit_System
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18656
Der Indikator, der das Breakout-System unter der Verwendung des Kanals Color_QEMA_Envelopes_Digit umsetzt.CMqlParams
Die Container-Klasse, die eine Kette von Methoden für das schnelle Hinzufügen der Parameter und der Entfernung der Codes-Zeilen verwendet.
Die verwendeten Indikatoren: CC, das schnelle und langsame MA, WPR Larry Williams.Color_PEMA_Envelopes_Digit_HTF
Der Indikator Color_PEMA_Envelopes_Digit mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.