Color_PEMA_Envelopes_Digit_System - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator, der das Breakout-System unter der Verwendung des Kanals Color_PEMA_Envelopes_Digit umsetzt.

Wenn der Preis des grauen Kanals verlässt, wird die Kerze in der Farbe gefärbt, die der Trendsrichtung entspricht. Aquamarin - das Wachstum der Finanz-Aktiv, gelb - ihr Abstieg. Die helle Farben entsprechen der Übereinstimmung der Kerzenrichtung und Trendsrichtung, und die dunkel Farben entsprechen der Situation, wenn die Kerzenrichtung entgegen der Trendsrichtung ist.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer veröffentlicht wurde.

in Abb.1. Color_PEMA_Envelopes_Digit_System

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18656

