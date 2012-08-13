Смотри, как бесплатно скачать роботов
PEMA - индикатор для MetaTrader 5
- 2893
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
PEMA - Pentuple Exponential Moving Average (Пятикратная экспоненциальная скользящая средняя).
PEMA = QEMA + TEMA(y - QEMA)
Изображение
PEMA = 50, EURUSD D1
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/945
