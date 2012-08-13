CodeBaseРазделы
Индикаторы

PEMA - индикатор для MetaTrader 5

PEMA - Pentuple Exponential Moving Average (Пятикратная экспоненциальная скользящая средняя).

PEMA = QEMA + TEMA(y - QEMA)


Изображение

PEMA = 50, EURUSD D1

PEMA = 50, EURUSD D1

ATRNorm ATRNorm

ATRNorm - нормированная версия АTR. Вместо АТR можно также использовать тиковый объем, стандартную дивергенцию и другие показатели. Логичное развитие этого скрипта. ATRNorm создавался для определения флетовых участков.

MACD Elder Impulse Max MACD Elder Impulse Max

Гистограмма MACD с раскраской баров по импульсной системе Элдера.

QEMA QEMA

QEMA - Quadruple Exponential Moving Average.

Торговый диапазон за период Торговый диапазон за период

Рассчитывает разницу между максимумом и минимумом периода. Период указывается в настройках индикатора.