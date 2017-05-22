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DeltaForce - индикатор для MetaTrader 5
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Две гистограммы в одном окне, показывающие степень перекупленности или перепроданности финансового актива.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 19.07.2006
Рис.1. Индикатор DeltaForce
Эксперт Exp_ColorXMUV_Tm на основе сигналов мувинга ColorXMUV с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.Exp_ColorJFatl_Digit_Tm
Эксперт Exp_ColorJFatl_Digit_Tm на основе сигналов мувинга ColorJFatl_Digit с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.
Индикатор NRTR_ATR_STOP с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Crossing of two iMA
Пересечение двух (iMA, Moving Average), в качестве фильтра - третий индикатор (iMA, Moving Average). Lot: или вручную, или риск в процентах от баланса. Stop-, Market- или Limit-ордера. Также выставляются Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop.