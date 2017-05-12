CodeBaseKategorien
Indikatoren

StrangeIndicator_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
810
(15)
Der StrangeIndicator Indikator mit der Option, Zeitrahmen in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Chartperiode des Indikators (Zeitrahmen)

Der Indikator benötigt die kompilierte Datei StrangeIndicator.mq5. Kopieren Sie sie in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der StrangeIndicator_HTF Indikator

Abb.1. Der StrangeIndicator_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17942

